Degrado ad Ardea, Giordani attacca: “L’amministrazione chieda scusa e si dimetta!”

Ardea – “Questa è l’Ardea del M5S, il degrado è ulteriormente peggiorato dai tempi in cui governava il centrodestra“. È quanto affermato dal coordinatore provinciale di “Cambiamo”, Massimiliano Giordani, che poi prosegue: “Sono passati oltre tre anni dall’insediamento del governo grillino di Savarese e ad Ardea ci sono roghi di rifiuti in ogni momento (vedi Salzare), discariche a cielo aperto in ogni punto del territorio.

Sono passati oltre tre anni di totale inadeguatezza amministrativa e politica, sono passati oltre tre anni di bugie di prospettive futuristiche del faremo, tre anni per un totale fallimento”.

Poi Giordani conclude: “Il M5S, invece, di tentare di alzare fumo sul proprio fallimento cercando di trovare incongruenze del campo del centrodestra, chieda scusa ai cittadini di Ardea e tolga il disturbo!”

