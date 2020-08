Fondi, ecco tutti gli eventi del Parco dei Monti Aurunci fino al 23 agosto

Fondi – “Prosegue l’impegno del nostro Ente Parco – dichiara il Presidente dell’Ente Regionale Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Bruno Marucci – nella promozione e organizzazione di eventi gratuiti rivolti a bambini, ragazzi, famiglie e anziani, nell’ambito della programmazione regionale ‘Vivi i Parchi del Lazio’ per l’estate 2020″.

Tutte le iniziative saranno svolte nel rispetto delle norme, nazionali e regionali, riguardo l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per il distanziamento sociale ecc. Sarà dunque necessario indossare la mascherina.

Il programma degli eventi in calendario dal 20 al 23 agosto 2020

Giovedì 20

Presentazione del libro “Da me a te. Andata e ritorno” di Roberta Recchia e Federica Sanguini e mostra d’arte “Ciò che non si vuol conoscere genera paura”. Appuntamento alle ore 19,00 presso il chiostro del complesso di San Domenico, in largo Luigi Fortunato a Fondi (LT). Evento a cura dell’Associazione “Musicinecultura”. Per informazioni e prenotazione obbligatoria: tel.mob. 3334711361 e 3281475445.

Venerdì 21

Ecosuoni: Omaggio a Gianni Rodari. Appuntamento alle ore 18,00 con lettura di alcune favole a cura di David White e alle ore 19,30 con il Laboratorio di Arteterapia “Il senso capovolto” a cura di “IntegrativaMente”. Evento a cura dell’Associazione “Canto di Eea” che si terrà presso il Monumento Naturale di Camposoriano, Contrada Camposoriano 30- Terracina/Sonnino (LT). Per informazioni e prenotazione obbligatoria: tel.mob. 3383885338.

Sabato 22

Alla scoperta di Villa Cantarano. Visita guidata nel giardino di Villa Cantarano: ambiente, cinta muraria, hortus urbis, leggenda del mitraismo. Dalle ore 16,00 alle ore 21,00 con ingresso da piazza Porta Vescovo – Fondi (LT). Evento a cura dell’Associazione Pro Loco di Fondi. Per informazioni e prenotazione obbligatoria: tel.mob. 3297764644.

Domenica 23

Ecosuoni: Tai Ji Quan. Laboratorio di Tai Ji Quan, antica arte marziale cinese, a cura di Bianca Alla. Appuntamento alle ore 18,00 presso il Monumento Naturale di Camposoriano, Contrada Camposoriano 30 – Terracina/Sonnino. Evento a cura dell’Associazione “Canto di Eea”. Per informazioni e prenotazione obbligatoria: tel.mob. 3383885338.

“Voci nel Parco”. Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 passeggiata nella sughereta, letture per bambini sul tema dei boschi e dei parchi, fiabe locali sulle fate e intrattenimento musicale. Appuntamento presso la ex scuola di Campo Marinello, Sughereta di San Vito – Monte San Biagio. Evento a cura dell’Associazione “Leggimi sempre”. Per informazioni e prenotazione obbligatoria: tel.mob. 3281337395.

“Prosegue – conclude il direttore dell’Ente Parco Lucio De Filippis – la proficua collaborazione attiva con varie realtà del Terzo Settore, associazioni, comitati, cooperative, presenti nei comuni delle tre aree protette di cui il nostro Ente Parco ha la gestione. Una sinergia preziosa che intendiamo ancora più e meglio ampliare e consolidare, tenendo sempre come orizzonte del cammino da fare quello di una migliore, giusta e sostenibile qualità di vita nei nostri territori”.

