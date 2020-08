La storia di FOREO dal 2013 ad oggi

Il 24 luglio 2020 Clarisonic, noto produttore di dispositivi per la detersione del viso ed appartenente al Gruppo L’Oréal, ha comunicato la chiusura permanente della propria attività che ha avuto una storia decennale. Il suddetto brand è diventato famoso soprattutto per aver lanciato sul mercato la prima idea di una spazzola per detergere il viso, dotata di una tecnologia rotante e di testine in nylon sostituibili.

Questo annuncio ha decretato per il brand svedese FOREO (leggi qui), che nutre rispetto per lo stimato competitor Clarisonic, un ruolo di leader nella tecnologia, nell’ innovazione, nel design e nella creatività. Nel corso degli ultimi 7 anni il brand FOREO, nato come una piccola beauty startup indipendente, è divenuto una multinazionale globale leader nella tecnologia, dando vita a numerosi device tra cui spicca il suo iconico dispositivo LUNA pensato per effettuare una detersione del viso efficace ed igienica.

Ricordiamo che FOREO è nato dall’ intuizione visionaria del suo Fondatore e CEO Filip Sedic, che nel 2013 ideò il primissimo dispositivo della gamma LUNA di massaggiatori viso detergenti, composti da morbido silicone igienico e senza necessità di ricambi. La gamma LUNA, che è stata la prima nata in casa FOREO nel 2013, ha implementato negli anni diversi upgrade in tecnologia di ultima generazione ed in materiali, come il suo morbidissimo ed ultra igienico silicone, creando i massaggiatori viso detergenti LUNA 3 (leggi qui) e LUNA mini 3.

Ed è proprio con quest’ultimo device, il LUNA mini 3, che FOREO ha vinto quest’anno in Italia il prestigioso Marie Claire Prix d’Excellence de la Beauté Italie 2020 per la categoria Device (leggi qui).

Dal lancio della sua prima spazzola viso, FOREO ha cercato di evolversi sempre di più in termini di innovazione, tecnologia e qualità del prodotto, creando dispositivi che fossero rivoluzionari e allo stesso tempo di semplice utilizzo, con l’arrivo nel 2018 della gamma UFO (leggi qui), dispositivo hi-tech per l’applicazione delle maschere viso UFO-attivate (leggi qui),

nonché la propria gamma di spazzolini da denti sonici ISSA,

ed il massaggiatore per il contorno occhi IRIS (leggi qui).

Oltre ai prodotti già menzionati, ad oggi FOREO può annoverare anche il LUNA PLAY ed il LUNA fofo (leggi qui),

ESPADA che usa la luce blu anti-acne per ridurre le imperfezioni nel modo più immediato e efficace (leggi qui),

UFO 2 con il quale fare un massaggio personalizzato al viso con le sue apposite maschere in tessuto (leggi qui),

