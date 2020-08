Il Golden Gala torna allo Stadio Olimpico: il 17 settembre le stelle dell’atletica in pista

Roma – L’edizione 2020 del Golden Gala Pietro Mennea, tappa del circuito Wanda Diamond League in programma giovedì 17 settembre a Roma, si svolgerà allo Stadio Olimpico, e non sulla pista del vicino Stadio dei Marmi, come precedentemente stabilito.

A determinare il cambio di struttura (decisione adottata in piena condivisione con Sport e Salute, co-organizzatrice dell’evento), una serie di ragioni diverse, a cominciare dal numero assai più elevato di spettatori potenzialmente in grado di assistere all’evento, pur nelle limitazioni imposte dalle norme di contenimento del Covid-19. Senza dimenticare che le nove corsie dell’Olimpico garantiranno, sul piano tecnico, un valore superiore della manifestazione.

“L’ipotesi di far svolgere il Golden Gala allo Stadio dei Marmi è tanto suggestiva quanto valida – il commento del presidente federale, Alfio Giomi – ma nel momento in cui lo Stadio Olimpico, la casa del meeting intitolato a Pietro Mennea, è tornato utilizzabile, abbiamo deciso di restituirgli il ruolo di cornice dell’evento”.

(fonte@fidal.it)