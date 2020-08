Il Teatro D’Annunzio di Latina resta chiuso, Valiani attacca: “Cosa è andato storto?”

Latina – “Era il 19 giugno 2020, esattamente due mesi fa, quando il sindaco Damiano Coletta insieme al presidente della Commissione Fabio D’Achille annunciava con toni trionfalistici la prossima riapertura del Teatro D’Annunzio”.

È quanto affermato dal coordinatore della Lega Latina, Armando Valiani, che poi prosegue: “Una vicenda che ha rappresentato una vera e propria ferita nel tessuto culturale e sociale della nostra città, con un’amministrazione che in quattro lunghi anni di governo del capoluogo pontino non è riuscita a restituire alla comunità cittadina di Latina il luogo per eccellenza della cultura e delle arti teatrali”.

Dopo due mesi, però – sottolinea Valiani -, al di là dei meri annunci di facciata ancora non si ha notizia di alcuna riapertura ufficiale del Teatro. Per questo, mi chiedo quale sia stato l’esito della scia che l’amministrazione Coletta si vantava di aver consegnato come atto definitivo e risolutivo nelle mani dei Vigili del Fuoco chiamati a valutare l’operato della Giunta Coletta in merito alle prescrizioni da ottemperare per la riapertura del Teatro Comunale.

Restiamo in attesa – prosegue Valiani – di conoscere quali siano state le valutazioni degli esperti e dei periti dei Vigili del Fuoco. Forse, dopo gli annunci trionfalistici di due mesi fa, oggi qualcuno potrebbe risvegliarsi con l’amara sorpresa che il lavoro portato avanti finora non sia stato quello giusto.

Un’eventualità del tutto nefasta per la nostra città ma – conclude la nota – che crediamo purtroppo ancora una volta sul punto di verificarsi. Tutto ciò a danno della cultura e dei cittadini di Latina, che, ancora una volta, potrebbero pagare sulla loro pelle l’approssimazione e la superficialità amministrativa del sindaco Coletta e dei suoi assessori”.

