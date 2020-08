La denuncia di Azzolini: “Le scuole di Fiumicino in emergenza già prima del Covid-19”

Fiumicino – “Abbiamo appreso dai giornali locali la notizia della messa a disposizione di alcune aule da parte di due Parrocchie dell’Isola Sacra da adibire a classi delle scuole elementari”. Così in una nota stampa Orazio Azzolini, Presidente del Circolo Energie per l’Italia – Fiumicino.

“Se è più che evidente che stiamo vivendo un periodo di emergenza, e che, quindi, era necessario trovare delle soluzioni immediate, è altrettanto vero che il sistema scolastico nel nostro Comune era in emergenza già da molto prima della pandemia Covid-19″.

“Già negli anni passati – prosegue Azzolini -, abbiamo più volte segnalato ed evidenziato che, nonostante una crescita costante della popolazione del nostro territorio e nonostante una età media più bassa sia rispetto alla media nazionale e sia rispetto ai comuni limitrofi, non sia stata effettuata una idonea crescita delle strutture scolastiche, con le conseguenti lunghe liste di attesa da parte di bambini per accedere alle scuole”.

“Analoghe problematiche sono state più volte segnalate anche sul fronte delle scuole Superiori, con le incredibili difficoltà che hanno i nostri ragazzi ad iscriversi nei licei di Roma. Come già ribadito, viviamo un periodo straordinario, sono perciò necessarie delle soluzioni ‘straordinarie'”.

“Per questo – spiega il Presidente -, tenendo conto delle diverse competenze in materia, facciamo appello in primo luogo all’Assessore alla Scuola ed all’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, ma anche alla Consigliera Regionale Califano ed al Senatore De Vecchis, affinchè si attivino a dar vita ad un tavolo di confronto tra Comune, Città Metropolitana, Regione Lazio e tutte le realtà operanti nel settore della scuola per elaborare un piano pluriennale chiaro nei tempi e nelle risorse da destinare alle strutture scolastiche, che vincoli tutti gli Enti coinvolti, a prescindere dalle maggioranze politiche che li gestiscono pro tempore e che punti nel più breve tempo possibile a superare questo stato di difficoltà, dotando il nostro Comune di un insieme di strutture scolastiche adeguate alla popolazione attuale e che tenga conto dei flussi di crescita dei residenti”.

