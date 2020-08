Nuovo caso di coronavirus a Nettuno: è una donna di 34 anni

Nettuno – Un nuovo caso di coronavirus sul litorale. Oggi mercoledì 19, una 34enne, di origine maltese, residente a Nettuno è risultata positiva al Covid-19.

La donna si era sottoposta ai test di rito, dopo il rientro in Italia da Malta, una volta giunti i risultati del tampone, è scattata subito la procedura di controllo sanitario e il contract tracing internazionale.

Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Per ora è stata posta in isolamento domiciliare ed i componenti del suo nucleo familiare in isolamento fiduciario.

