Ostia, albero a rischio crollo: chiusa la strada del cavalcavia

Ostia – Un albero alto non meno di dodici metri rischia di cadere su una strada ad alto scorrimento così la Polizia locale è costretta a bloccare la circolazione in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Succede in via delle Isole del Capoverde, la strada che raggiunge il viadotto Attico Tabacchi costituendo una sorta di tangenziale di Ostia. Alle 19.30 gli agenti del gruppo Roma X Mare di Polizia locale hanno bloccato la circolazione all’altezza di via dei Panfili in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

L’alto albero che si trova nello square spartitraffico mostra sospetti segni di cedimento e dopo l’episodio del 4 agosto, quando fu un pino a crollare centrando due auto in sosta, la cautela non è mai abbastanza.

Stamattina in piazza Cutinelli Tendina i vigili del fuoco sono stati chiamati ad abbattere un albero perché malato e a richio di crollo sul marciapiedi. In zona la manutenzione lasci a desiderare: le chiome degli alberi sono ormai bassissime e i pedoni non possono percorrere i marciapiedi.