Ostia, lettera alla presidente del X Municipio: “Venga a pulire questa città sporca”

Ostia – Riceviamo e pubblichiamo questo intervento amareggiato da parte di un lettore, Claudio Lausi, da sempre impegnato per la valorizzazione del litorale romano, che si dichiara elettore pentito del M5S.

“Cara presidente Di Pillo, vivo ad Ostia in Via Pietro Ercole Visconti e ti assicuro che un degrado simile non lo avevo mai vissuto; se mi pento di averti votato? Forse no, perché qualche barlume positivo è innegabile che tu e la tua amministrazione lo abbiate prodotto…Voglio soltanto informarti che da oggi, nauseato appunto dal degrado di questa Mia città, non certo imputabile solo alla tua amministrazione, da oggi ho intenzione di creare un movimento autofinanziato dai cittadini di Ostia che non al grido di ‘ Onestà, onestà’, ormai inflazionato e vilipeso, ma al grido di ‘Pulizia, pulizia’ si rimbocca le maniche e sporcandosi le mani siano esse bianche o di colore puliranno quotidianamente le nostre vie…i nostri giardini…quelle vie e quei giardini alla cui pulizia dovreste pensare Voi…troppo impegnati a ripulire e riordinare…Piazza Anco Marzio o il lungomare tanto caro ai Vostri amici balneari. Che ne dici di venirci a dare una mano sporcandoti le tue belle manine? Chissà forse potresti riconquistare un pò di credito e perchè no qualche voto alla Tua “Nostra” amica Virginia…non certo il mio!”.