Pomezia – Proseguono gli interventi di adeguamento alle nuove norme anti-Covid nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica, in modo da rendere le scuole più sicure per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Intervento di adeguamento degli spazi della scuola primaria “Santa Procula” – IC De Andrè

Ecco gli interventi di manutenzione straordinaria:

• demolizione di due tramezzi interni in modo da accorpare 4 aule formandone 2 di superficie maggiore da adibire alla didattica normale o alternativa aumentando il distanziamento sociale e senza creare assembramenti;

• spostamento di un vano porta esistente;

• adeguamento dell’impianto elettrico alla nuova configurazione.

“Stiamo realizzando una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – rileva l’Assessore Federica Castagnacci – per assicurare il distanziamento sociale e limitare la possibilità che si formino assembramenti nell’orario di entrata e uscita, garantendo così una maggiore sicurezza a studenti, docenti e personale scolastico. Gli interventi effettuati alla primaria di Santa Procula mirano ad adeguare alcune aule la cui esigua superficie non consentiva il mantenimento in aula di un numero congruo di alunni”.

