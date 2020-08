Tanti spettacoli al Teatro Romano di Minturno dal 20 agosto al 4 settembre

Minturno – Il Teatro Romano di Minturno colorerà le ultime sere d’estate. Tra il 20 agosto e il 4 settembre il Comprensorio archeologico di Minturno, con il suggestivo Teatro Romano, ospiterà 5 appuntamenti serali dedicati alla musica e all’intrattenimento culturale.

Si rinnova la collaborazione tra la Direzione Regionale Musei Lazio, diretta da Edith Gabrielli, e il Comune di Minturno, guidato dal Sindaco Gerardo Stefanelli, nel segno del binomio tra archeologia e spettacolo dal vivo.

L’iniziativa si presenta come un’ulteriore occasione per ripartire e offrire la possibilità alle comunità di questo territorio e ai visitatori, che vorranno approfittarne, di vivere sotto una luce inedita e pienamente attuale queste incredibili testimonianze del passato.

Programma

Il 20 agosto 2020, sarà possibile partecipare alle visite guidate e teatralizzate dei luoghi archeologici del territorio. Il tutto inizierà alle ore 20.00 e terminerà intorno alle ore 22.00. Per prendervi parte è obbligatorio prenotarsi al numero 800141407

Mentre il 21 agosto 2020 alle ore 20.30 si potrà assistere a “La Musica nel Cinema Omaggio ad Ennio Morricone”. Un evento organizzato dall’Associazione Culturale e Musicale Filarmonica Campana. Per partecipare bisogna prenotarsi sul sito (clicca qui).

Il 27 agosto 2020 saranno riproposte dalle ore 20.00 alle ore 22.00 le visite guidate teatralizzate sul territorio, sempre con prenotazione obbligata presso il 800141407.

Il 28 agosto 2020 andrà in scena, alle 20.30, un”Concerto Sinfonico”: “Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini; “Peer Gynt, suite n. 1 op. 46” diEdvard Grieg; “Sinfonia n.1 op. 21 in Do maggiore” di Ludwig van Beethoven. Lo spettacolo musicale è stato organizzato dall’Associazione Culturale e Musicale Filarmonica Campana Prenotazione e per poter assistere è obbligatorio prenotarsi qui.

L’ultima serata si chiuderà il 4 settembre 2020 con le visite guidate e teatralizzate dalle 20.00 alle 22.00, si ricorda la prenotazione obbligatoria al numero 800141407.

Tutti gli eventi sono stati organizzati nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno, inoltre, applicate tutte le norme finalizzate alla prevenzione e al contenimento del contagio da Covid-19. Si ricorda poi che la prenotazione, tramite i canali indicati, è obbligatoria.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno