Abbattimento delle terrazze sul lungomare, Minturno libera attacca: “Ennesima promessa non mantenuta”

Minturno – Minturno libera torna ad attaccare l’amministrazione targata Stefanelli. Stavolta, nel mirino c’è finito l’ultimo comizio della campagna elettorale del 2016, quando il futuro sindaco Stefanelli, accompagnato dal presidente della Regione Nicola Zingaretti e dai futuri consiglieri Matteo Marcaccio e Ines Conte, sobillò la folla con una promessa shock: l’abbattimento di quegli “obbrobri di terrazze sul lungomare” e la restituzione dei soldi loro destinati alla regione.

“A pochi mesi dalla scadenza del suo mandato, però – fanno sapere dal comitato civico – nulla è stato fatto di tutto ciò, anzi la cosa sembra morta nel dimenticatoio. E, allora, vorremmo sapere perché in questi 50 mesi di governo cittadino tale promessa è stata disattesa.

Le promesse fatte in campagna elettorale costituiscono il patto non scritto tra il politico e l’elettorato che, in quella circostanza, hanno un rapporto di forza paritario. La loro realizzazione è un atto di fedeltà e serietà e rispettare i termini di quell’accordo è un dovere nei confronti degli elettori che hanno scelto i loro rappresentanti soprattutto sulla base delle loro promesse.

Disattendere quel patto è quanto di più scorretto, invece, possa fare la classe politica, in quanto, una volta acquisito il potere, essa detiene un rapporto di supremazia sugli elettori, i quali – prosegue la nota – non possono più revocare la scelta fatta in cabina elettorale”.

Per questo da Minturno libera concludono: “Cari assessori e cari consiglieri, come potere pretendere la fiducia dei vostri elettori se non vi siete battuti per realizzare quanto promesso ai cittadini?”

