Bagnante positivo al Covid-19: chiuso il “Lydo” di Santa Severa

Santa Marinella – Chiuso lo stabilimento “Lydo” di Santa Severa. Come reso noto dai gestori sulla loro pagina Facebook, un bagnante, recatosi in spiaggia solamente nella giornata del 17 agosto 2020, è risultato positivo al Covid-19.

In attesa di disposizioni da parte degli organi competenti, nonostante la direzioni rassicuri che il cliente non abbia avuto contatti diretti con lo staff dello stabilimento, la struttura resterà chiusa in maniera precauzionale. Durante la chiusura, verrà effettuata una sanificazione straordinaria di tutte le attrezzature e di tutti gli ambenti e sarà effettuato il tampone ai dipendenti.

Foto – @lydosantasevera

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella