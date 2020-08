Coronavirus, un nuovo positivo a Formia

Formia – Ancora un caso di Covid-19 in provincia di Latina e stavolta a Formia. Le condizioni di salute dell’ultima persona colpita dal virus, entrata in contatto con un caso già noto, non sembrerebbero destare preoccupazione dei sanitari che hanno stabilito che venga trattata a domicilio.

Resta alta l’attenzione dell’Azienda sanitaria locale e dei medici impegnati in questa attività di monitoraggio finalizzata alla prevenzione della diffusione del Covid-19. Un impegno costante e capillare che spinge gli addetti ai lavori a muoversi tempestivamente svolgendo controlli su tutti coloro che sono entrati in contatto con le persone risultate positive al virus seppure, spesso, risultando asintomatiche.

Nello svolgere i dovuti controlli sanitari, la direzione dell’Asl continua a ribadire l’importanza di “non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le prescrizioni vigenti su divieto di assembramenti, lavaggio delle mani, utilizzo della mascherina e rispetto delle distanze di sicurezza”.

