Covid-19, un nuovo caso a Nettuno: salgono a 12 i cittadini positivi

C’è un nuovo caso di coronavirus a Nettuno: si tratta di una donna di 47 anni risultata positiva a seguito di un tampone effettuato in fase di pre-ospedalizzazione. Attualmente è stata posta in isolamento domiciliare e sottoposta ad un altro tampone di verifica, mentre è in corso l’indagine epidemiologica. I componenti del nucleo familiare sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa degli esiti dei tamponi. Gli attualmente positivi a Nettuno sono dodici, di cui quattro ricoverati.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno