Formia, il 23 agosto la messa col rito di ammissione agli ordini sacri di Daniele Frecentese

Formia – “Domenica 23 agosto 2020, presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore, l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiederà la Messa con il rito di ammissione del seminarista Daniele Frecentese tra i candidati agli ordini sacri del Diaconato e del Presbiterato. Con il rito di ammissione Daniele manifesterà pubblicamente la sua volontà di offrirsi a Dio ed alla Chiesa: un cammino che continuerà per altri tre anni circa, in vista dell’ordinazione sacerdotale”. Lo dichiara in una nota stampa l’Arcidiocesi di Gaeta.

“Daniele ha 23 anni ed è originario della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a Formia – prosegue l’Arcidiocesi -. Ha conseguito il diploma presso l’Istituto tecnico “Bruno Tallini” di Formia e nel 2016 è entrato presso il seminario regionale di Anagni, il Pontificio Collegio Leoniano, dove sta per iniziare il secondo anno di teologia. Negli ultimi due anni ha svolto servizio nel fine settimana presso la parrocchia di Maria Santissima Immacolata a Scauri di Minturno.

Daniele ha scelto per il rito di ammissione un versetto del Vangelo secondo Matteo: “Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operi nella sua messe!” (Mt 10, 37-38)”.

