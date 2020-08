Formia, tutto pronto per l’inaugurazione dell’asilo nido dell’Acqualonga

Formia – A Formia tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo asilo nido di via Acqualonga, il cui taglio del nastro è stato fissato per il prossimo 7 settembre.

Trentacinque bambini saranno accolti in una nuova struttura realizzata all’avanguardia per tecnica e scelta di materiali grazie ad un finanziamento della Regione Lazio. Il prefabbricato consegnato dalla Regione al Comune è stato realizzato su un terreno di proprietà comunale, il Comune si è occupato di allestire tutti gli spazi interni, compresa l’area nanna e la cucina nella quale verranno preparati i pasti per i piccoli e ha curato nei minimi particolari le aree gioco e il verde. Funzionale la logistica dell’edificio perché dotato di ampio parcheggio limitrofo aperto a tutti.

Il 3 agosto sono state pubblicate le graduatorie dei bambini ammessi e a partire da oggi, tutte le famiglie saranno contattate telefonicamente per concordare l’accoglienza all’interno dei locali.

“Scuola innovativa, costruita con materiali ecocompatibili – sottolinea il sindaco Paola Villa – in cui i bambini potranno intraprendere il loro cammino di crescita e di apprendimento. La scelta del quartiere Acqualonga non è casuale, ma si lega alla volontà di crescita e sviluppo di un quartiere di nuova urbanizzazione, scelto a residenza da numerose giovani famiglie.”

