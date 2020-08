Incendio di Ardea, il Comune di Nettuno ai cittadini: “Tenete chiuse le finestre”

Nettuno – “Gli uffici del settore ambiente e sanità del Comune di Nettuno – si legge in una nota diffusa dallo stesso – stanno seguendo l’evolversi delle conseguenze dell’incendio avvenuto in un deposito di pneumatici in via di Valle Caia, nel comune di Ardea (leggi qui), rapportandosi costantemente con l’Asl Roma 6 e l’Arpa Lazio come già avvenuto in occasione dell’incendio alla Loas di Aprilia”.

“Monitoriamo con attenzione l’evolversi della situazione – spiega l’assessore all’Ambiente e Sanità Claudio Dell’Uomo –. Siamo in contatto con l’Asl e raccomandiamo alla popolazione, in via precauzionale a tutela della salute pubblica e in attesa che venga definito l’effettivo profilo di rischio per i cittadini, di mantenere chiuse le finestre, di lavare accuratamente frutta e verdura prima del consumo e di provvedere alla pulizia di filtri delle condotte di condizionamento dell’aria e di superfici esterne dove potrebbero accumularsi polveri”.

“Al momento – continua Dell’Uomo – la zona di Nettuno non sembra essere interessata dalla nube scaturita dall’incendio, spinta dal lato opposto dalle attuali condizioni metereologiche. Continueremo, tuttavia, ad essere vigili e a raccordarci con le autorità preposte e siamo pronti ad ogni azione necessaria per garantire la sicurezza della nostra cittadinanza”, conclude.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno