Limousine in sosta a piazza Garibaldi a Terracina, il Comune: “Da noi nessuna autorizzazione”

Terracina – Ieri, una limousine con all’interno persone in stato di ebbrezza e con musica a tutto volume ha fatto sosta in piazza Garibaldi, a Terracina. Un caso esploso sui social, dove una persona ha commentato: “Stando a chi aiutava l’auto a salire sul marciapiede, la limousine era autorizzata a sostare.”

Una bravata tra ragazzi o una festa da clima elettorale, magari? Sul caso è prontamente intervenuto il Municipio di Terracina che ha specificato: “Si rende noto che, ovviamente, non è stata concessa alcuna autorizzazione da parte del Comune né da nessuna altra autorità pubblica all’accesso, transito e sosta del mezzo in questione. I responsabili sono stati individuati grazie alle numerose testimonianze e al sistema di videosorveglianza comunale installato nella piazza.

Con l’Avvocatura Comunale si sta valutando la possibilità di procedere anche ad una denuncia penale nei confronti dei responsabili per aver messo a repentaglio l’incolumità pubblica. Inoltre si è venuti a conoscenza del fatto che uno dei responsabili avrebbe sventolato un foglio, spacciandolo per autorizzazione, quando si trattava invece della semplice richiesta, come detto, respinta.

Grazie all’intervento dell’assessore Comunale Emanuela Zappone, accorsa in piazza, è stato attivato il pronto intervento della locale stazione dei Carabinieri e la vettura, nel frattempo dileguatasi, è stata successivamente individuata per la conseguente sanzione.

La stessa dottoressa Zappone – conclude la nota – è stata fatta oggetto di insulti e intimidazioni da più persone partecipanti alla indegna scorribanda notturna ed al di là delle conseguenze penali implicite, tutta l’Amministrazione si stringe intorno ad Emanuela testimoniandole affetto e solidarietà“.

Foto di: Claudio Addessi

