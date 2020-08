Russia, il leader dell’opposizione è in coma. La portavoce: “L’hanno avvelenato”

“Sono sicura che sia stato deliberatamente avvelenato“. Lo ha dichiarato alla radio Ekho Moskvy (Eco di Mosca) la portavoce di Alexei Navalny, Kira Yarmysh, che stamattina su Twitter ha dato notizia del ricovero “in terapia intensiva” di Navalny, precisando poi che il leader dell’opposizione è ora “in coma”. Il leader dell’opposizione russa, la più forte tra le voci critiche di Vladimir Putin, si è sentito male in aereo ed è stato necessario un atterraggio d’emergenza. Il volo è atterrato a Omsk, nel sudovest della Siberia. Un medico dell’ospedale di Omsk, in cui è ricoverato Navalny, ha confermato che è in “condizioni gravi”, riporta la Tass.

“Atterraggio di emergenza a Omsk – ha scritto la Portavoce di Navalny – in un primo tweet -. Sospettiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mischiato nel tè. E’ l’unica cosa che ha bevuto da questa mattina. I medici dicono che con i liquidi caldi le sostanze tossiche vengono assorbite più velocemente. Alexei non è cosciente”.

Yarmysh ha ricordato quando “un anno fa, Alexei era stato avvelenato in carcere”. All’epoca Navalny ebbe una grave reazione allergica e un medico, ricorda il Guardian, parlò di possibili conseguenze da avvelenamento.

Yarmysh ha accusato i medici di rinviare la diffusione degli esiti delle analisi effettuate e ha precisato che in ospedale è arrivata la polizia, chiamata dall’entourage di Navalny. Anche il dipartimento regionale della Sanità ha confermato – secondo i media russi – il ricovero “in terapia intensiva dove gli stanno facendo tutte le analisi necessarie”.

Navalny, scrive il Guardian, era impegnato in un tour in diverse città della Siberia per sostenere i candidati alle elezioni locali del mese prossimo che vedranno coinvolti 40 milioni di elettori. Ieri si era fatto immortalare con i suoi sostenitori a Tomsk.

