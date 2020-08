Concorsi comunali a Civitavecchia, il Pd: “Mari chiarisca la sua posizione”

Civitavecchia – “Il prossimo concorso pubblico, indetto dal Comune di Civitavecchia, per l’assunzione a tempo indeterminato di 33 profili professionali di varia natura è sicuramente una buona notizia per i molti giovani che sono alla ricerca di una occupazione stabile unita alla soddisfazione, per i vincitori, di poter lavorare per la propria città”. È quanto si legge in una nota stampa dei consiglieri Marco Piendibene, Marco Di Gennaro e Marina De Angelis del gruppo Consiliare del Partito Democratico.

“Sarà dunque necessario – proseguono i consiglieri – garantire il massimo della trasparenza e regolarità concorsuale da ogni punto di vista e ad ogni livello a cominciare dalla Stazione Appaltante, passando per il Responsabile del Procedimento fino ad arrivare alla Commissione che valuterà le prove dei candidati”.

“A questo proposito – aggiungono – riteniamo sia necessario che la presidente del Consiglio Emanuela Mari chiarisca i confini dell’incarico di membro della giunta esecutiva all’interno di Confservizi Lazio, a cui questa Amministrazione comunale ha affidato il ruolo di Stazione appaltante e se, in ogni caso, la stessa Amministrazione comunale non ritenga opportuno superare qualsiasi perplessità che può ingenerarsi, anche oltre ciò che la norma garantisce, adottando ogni comportamento atto a rasserenare tutti coloro che vorranno partecipare al concorso indetto dal Comune”.

