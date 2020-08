Coronavirus, D’Amato: “Oggi nel Lazio 137 nuovi casi”

Roma – “Oggi nel Lazio si registrano 137 nuovi casi positivi e un decesso. Di questi, oltre la metà sono casi di rientro. Il 35% sono di rientro dalla Sardegna.

“Gli altri casi di importazione – spiega D’Amato – provengono: 4 casi dalla Grecia, 3 dall’Emilia Romagna, 3 dalla Bulgaria, 3 dalla Sicilia, 2 da Malta, 2 dalla Romania, 3 dalla Spagna, 1 dalla Croazia e uno dall’Argentario. Nel monitoraggio settimanale del Ministero e dell’Iss il valore RT del Lazio è in calo a 0.7 e si conferma l’ottimo contact tracing. Ringrazio il nostro personale sanitario per lo sforzo notevole lavorando con le tute a 40 gradi nei drive-in. Chiedo a tutti di rispettare il lavoro di medici e infermieri e l’enorme sforzo che stanno facendo i nostri professionisti sanitari per garantire la tutela della salute pubblica”.

“Per quanto riguarda i test nelle scuole, nel primo giorno sono stati già effettuati 1300 test di sieroprevalenza. Abbiamo ricevuto dai professionisti già oltre 10mila prenotazioni per i test che verrà eseguito anche al personale ausiliario, delle mense e del trasporto scolastico”, conclude D’Amato.

La situazione nelle Asl

Nella Asl Roma 1 sono 18 i casi nelle ultime 24h e tra questi 12 sono di rientro, 9 dalla Sardegna, 2 dalla Sicilia, 1 dall’Argentario. Quattro i casi di contatti con un link al cluster della Casa di Cura delle Ancelle francescane del Buon Pastore, dove è in corso l’indagine epidemiologiche.

Nella Asl Roma 2 sono 28 i casi nelle ultime 24h e tra questi due sono contatti di un caso noto e isolato. 21 sono di rientro, 13 dalla Sardegna, 2 dalla Grecia e due dalla Romani. Gli altri casi hanno l’indagine epidemiologica in corso.

Nella Asl Roma 3 sono 16 i casi nelle ultime 24h e tra questi tredici sono di rientro dieci dalla Sardegna e 3 dall’Emilia Romagna.

Nella Asl Roma 4 sono 5 i casi nelle ultime 24h e tra questi due sono di rientro uno dalla Sardegna e tre sono contatti di casi già noti e isolati e si tratta di una bambina di 8 anni, una ragazza di 15 anni e una di 28 anni.

Nella Asl Roma 5 sono 8 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 1 caso di rientro da una vacanza in Sardegna, 1 caso dalla Sicilia e uno dalla Croazia.

Nella Asl Roma 6 sono 30 i casi nelle ultime 24h e tra questi quindici casi di rientro, dodici dalla Sardegna, uno dalla Spagna, uno dalla Grecia e uno da Malta. Sono otto i casi con link al cluster del CAS Un Mondo Migliore dove è in corso l’indagine epidemiologica. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nelle province si registrano 32 casi e zero decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Frosinone sono 3 i casi.

Nella Asl di Latina si registrano 27 nuovi casi.

Nella Asl di Rieti sono due i casi.

