Covid-19, aumento di contagi a Latina e provincia: ben 26 casi

Latina – Finora i dati della direzione sanitaria dell’Asl di Latina ha fornito dati, per quanto crescenti, contenuti di aumenti dei casi positivi al coranavirus. Ma, rispetto alla giornata di ieri, oggi sono ben 26 nuovi casi positivi nella provincia pontina, dei quali 25 trattati a domicilio e uno in fase di valutazione.

Un andamento sicuramente crescente che preoccupa. I casi evidenziati nella giornata di oggi sono quattro ad Aprilia, uno a Cori, tre a Fondi, uno a Gaeta, sei a Latina e ben undici a Santi Cosma e Damiano. Si tratta di contatti di casi già noti e rientro dall’estero e dalla Sardegna. Ai residenti si sommano anche altri quattro positivi, che sono stati affidati all’Asl di competenza.

L’Asl raccomanda a “tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina