Desalu in crescendo: primato stagionale di 20”35 sui 200: “Gara molto bella”

Ancora un bel risultato di Fausto Desalu nei 200 metri. L’azzurro ribadisce il suo buon momento correndo in 20.35 (vento +1.3) con il secondo posto a Szekesfehervar, in Ungheria.

Per il velocista delle Fiamme Gialle c’è il primato stagionale, ritoccando di un centesimo il 20.36 di sabato a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, con cui aveva stabilito la migliore prestazione in Europa dell’anno. E alle spalle soltanto di Noah Lyles, iridato e numero uno della specialità, che vince in 20.13. Si comporta bene il 26enne di Casalmaggiore, allenato a Parma da Sebastian Bacchieri, in settima corsia e quindi a fianco del fuoriclasse statunitense, impegnato in sesta un’ora dopo aver conquistato i 100 con 10.05 (+0.3). Battuti dall’azzurro sprinter di valore internazionale come il britannico Adam Gemili, ex campione europeo, terzo in 20.56 e l’altro americano Elijah Hall-Thompson, 20.69.

“Per quasi tutta la gara me la sono giocata – racconta Desalu – e fino a metà del rettilineo ero praticamente accanto a Lyles, che però ha una marcia in più, anche se per un attimo ci ho quasi sperato. Volevo migliorare lo stagionale, sapevo di essere in forma, ma purtroppo le condizioni meteo non erano ideali con la temperatura intorno ai venti gradi, però è stata comunque una gara davvero molto bella. Mi è piaciuta perché non mi sono scomposto, non ho voluto strafare, senza l’ansia di prendere l’avversario a tutti i costi, continuando nella mia azione di corsa”.

(fonte@fidal)