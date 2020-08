Infezione da Covid per alcuni ragazzi, la Asl chiude “La Spiaggia” di Ostia

Ostia – La Asl ha ordinato la chiusura dello stabilimento La Spiaggia, dopo che alcune persone, di ritorno da una vacanza nel nord Italia (leggi qui la notizia), tra Rimini e Ravenna, sono risultate positive al covid.

Diversi ragazzi sono stati in due parchi di divertimenti, per poi concludere il periodo di vacanza allo stabilimento “La Spiaggia”, sul Lungomare Amerigo Vespucci, con la festa di Ferragosto. In particolare, 8 ragazzi tra i 20 e i 25 anni sono risultati positivi al Covid-19.

Il primo caso “romano” di questa storia, ha fatto il tampone perché a contatto con un caso di Rimini; gli altri invece perché contatti del ragazzo di Ostia colpito dal Covid.

Oggi la Asl ha ordinato un’ispezione, per poi emettere l’ordinanza di chiusura dello stabilimento, e isolamento di tutto il personale fino all’esito del tampone. È importante sottolineare che dal sopralluogo degli ispettori della Asl Roma 3 il personale dello stabilimento è risultato rispettoso delle procedure anti-contagio.

Inoltre, è stata chiesta la lista delle persone che hanno partecipato alla serata del 15 agosto.