“Latina” è il nuovo brano di Emma Marrone, tra gli autori anche Calcutta

Latina – Il nuovo brano della cantante Emma Marrone si intitolerà Latina e, tra gli autori, spicca la firma di Calcutta, cantautore del capoluogo pontino. A dare l’annuncio, sui social è stata la stessa Marrone che ha fatto sapere: “Esce il 28 agosto. Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il giorno del mio compleanno. Calcutta Dario Faini Davide Petrella. Preparatevi… Vi voglio latini ma non ve lo dico!!!”.

Per ora, il testo del brano non è ancora disponibile, per cui non è dato sapere se il titolo è un chiaro riferimento alla città natale di Calcutta o se, invece, è una casualità che sfumerà in altri significati che animeranno gli ultimi giorni di questa nostra estate italiana.

