Previsioni Meteo Italia

DAL CALDO AFRICANO AI FORTI TEMPORALI:

l’ondata di caldo africano attesa sull’Italia nell’arco delle prossime 24-48 ore avrà il suo epilogo al nord nella seconda parte del weekend ma con forti temporali su Alpi e Prealpi già nella giornata di sabato. Come sempre accade quando i contrasti termici sono molto elevati, i fenomeni potranno essere violenti domenica anche a carattere di nubifragio e spesso accompagnati da grandinate. Il resto della Penisola non sarà colpito dal maltempo della domenica, qui l’anticiclone africano si affievolirà gradualmente tra domenica e lunedì con qualche isolato acquazzone lunedì. Ma vediamo un dettaglio delle aree del Nord che potranno essere colpite da forti temporali.

SABATO CON FORTI TEMPORALI SU ALPI E PREALPI:

un primo calo barico nella giornata di sabato esporrà all’instabilità i settori alpini e prealpini. I temporali saranno più probabili nelle ore centrali o preserali e potranno essere forti dato che queste correnti atlantiche più fresche si confronteranno con la massa d’aria calda africana che proprio nella giornata di sabato raggiungerà la sua massima espansione sull’Italia. I temporali saranno possibili lungo tutto l’arco alpino esclusi i settori marittimi, tuttavia i fenomeni più forti avranno una maggiore probabilità di verificarsi sui settori centro orientali e non è escluso che qualche isolato temporale possa riuscire a raggiungere anche i settori di pianura più prossimi alle Prealpi soprattutto tra Lombardia orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

DOMENICA CON VIOLENTI TEMPORALI, NUBIFRAGI E GRANDINE:

il calo barico più consistente nella giornata di domenica causerà la formazione di un vero e proprio fronte temporalesco che potrà portare fenomeni già dal mattino al Nordovest ma che si esprimerà soprattutto tra il pomeriggio e la seconda parte della giornata quando fenomeni violenti anche a carattere di nubifragio potranno interessare soprattutto Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. I temporali potranno essere accompagnati con una certa frequenza anche da importanti grandinate e forti colpi di vento. Al momento sembra che Piemonte occidentale e Ponente Ligure verranno solo marginalmente interessati (se non proprio con precipitazioni assenti) ma l’evoluzione sarà da confermare nel corso dei prossimi giorni.

Previsioni Meteo Lazio

VENERDI’: anticiclone africano in piena forza su Toscana, Lazio e Umbria con tanto sole su tutti i settori. Caldo in ulteriore aumento, picchi di 36-37°C sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste ma con afa elevata. Venti a regime di brezza, con rinforzi occidentali lungo le coste nel corso del pomeriggio. Mari poco mossi o quasi calmi.

Commento del Previsore Lazio

Anticiclone africano in rimonta su Toscana, Umbria e Lazio nella seconda parte della settimana. Da giovedì e almeno fino a domenica tanto sole e caldo nuovamente intenso, con picchi anche di 38°C in Umbria entro sabato, fino a 36-37°C sulle zone interne tosco-laziali; qualche grado in meno lungo le coste ma con afa elevata. Domenica ancora sole e caldo intenso ma con qualche temporale sull’Appennino toscano, mentre lunedì un indebolimento dell’alta pressione potrebbe favorire qualche rovescio o temporale tra Toscana centro-orientale, Umbria e Lazio interno, contestualmente ad un parziale smorzamento della canicola (evoluzione da confermare).

Fonte: 3BMeteo