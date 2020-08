Scuola, graduatorie provinciali per le supplenze, in 750 mila trepidano: il 1° settembre le graduatorie

Scuola – Proprio mentre in questi giorni si avviano le assunzioni a tempo indeterminato per i tanti docenti che sono in posizione utile per giungere finalmente all’agognata immissione in ruolo, si stringe il cerchio sulle oltre 750 mila domande di inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze attraverso le quali ottenere un incarico annuale: gli Uffici scolastici stanno infatti procedendo che alla elaborazione delle istanze, sia delle Gps sia delle graduatorie di istituto, per verificarne la correttezza, le precedenze per le invalidità presentate e procedere quindi con l’iter di avvio alla pubblicazione delle graduatorie. Le liste, subito definitive, dovrebbero essere pubblicate il primo giorno di settembre, per poi procedere alle convocazioni per le supplenze annuali nelle due settimane successive.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ribadisce che: “sulle Graduatorie provinciali per le supplenze c’era tanta e fondata attesa, ma al ministero dell’Istruzione sono state prese delle decisioni errate, che danneggiano tantissimi precari, perché si è riusciti nell’impresa di negare contemporaneamente il principio di affidamento, meritocratico e di ragionevolezza, tutti requisiti che devono necessariamente contenere gli atti amministrativi”. Il sindacato ricorda che fino al 31 agosto è ancora possibile impugnare l’Ordinanza n. 60/2020 attraverso i ricorsi predisposti da Anief specificatamente a tutela dei docenti precari.

OPERAZIONI SINO A FINE MESE

Secondo la rivista specializzata Orizzonte Scuola, gli Uffici scolastici insieme alle scuole polo (come prevede l’art. 8, comma 5 dell’OM 60/2020 nel quale si evidenzia appunto che gli uffici scolastici provinciali stanno procedendo alla valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento nelle GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni) probabilmente fino a fine agosto, saranno impegnati a valutare le domande pervenute per l’aggiornamento /inserimento delle GPS e delle graduatorie d’istituto, che ricordiamo saranno valide per il biennio 2020/21 e 2021/22.

LA VERIFICA DEI PUNTEGGI

Nella fase di valutazione delle domande presentate si andranno a verificare le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del DPR 445/2000 e successivi. L’O.M. 60 all’ art. 7 (Istanza di partecipazione) dà delle precise indicazioni sui motivi per considerare non valida una domanda: gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti.

Gli aspiranti hanno presentato istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione; come non si terrà conto delle istanze che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza.

SUBITO GRADUATORIE DEFINITIVE

È bene ricordare che l’uscita delle graduatorie provinciali e di istituto – prevista per il prossimo 1° settembre, con le convocazioni da GaE e GPS che in base al cronoprogamma del Ministero si dovrebbero attuare entro il 14 settembre successivo – sarà definitiva e non provvisoria come avveniva nel passato. Questa condizione sarà possibile in quanto sappiamo che il sistema informatico legato alla domanda ha dato all’aspirante docente la possibilità di verificare in qualsiasi momento, dalla propria utenza online, l’inserimento e la valutazione corretta in relazione ai servizi e ai titoli effettivamente in possesso e dichiarati. Il docente potrà comunque procedere ad un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria competente, nel caso dovesse presentarsi con un punteggio o una posizione errata nelle GPS e nelle graduatorie d’istituto.

I RICORSI CONTRO IL BANDO GPS

A proposito di errori dell’amministrazione, Anief ricorda che fino al 31 agosto è ancora possibile impugnare l’Ordinanza n. 60/2020 attraverso i ricorsi predisposti dal sindacato a tutela dei docenti precari: l’obiettivo è quello di ottenere l’inserimento e i giusti punteggi già valutati nelle precedenti tabelle delle graduatorie di istituto ed ex permanenti, superando quindi l’improvviso e ingiustificato cambiamento delle tabelle di valutazione dei titoli che esisteva da 13 anni I ricorsi riguardano anche la mancata inclusione in prima e seconda fascia Gps: in tal caso, però, è necessario aver già provveduto alla presentazione della domanda entro la scadenza dei termini, mentre per la valutazione dei titoli bisogna averli dichiarati all’atto della presentazione della stessa. A tale scopo, per definire caso per caso e verificare se vi siano le condizioni per ricorrere al giudice, il sindacato Anief ha predisposto un apposito servizio di consulenza in presenza o a distanza.

RICORSI CONTRO LA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

GPS – GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE

TABELLA TITOLI GPS – VALUTAZIONE SPECIALIZZAZIONE BIENNALE 6 PUNTI ANZICHÉ 2

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE IL RIPRISTINO NELLE GPS DI I E II FASCIA DELLA VALUTAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE BIENNALE CON L’ATTRIBUZIONE DI 6 PUNTI ANZICHE’ 2.

TABELLA TITOLI GPS – VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B2 CONSEGUITA NEI CENTRI LINGUISTICI D’ATENEO

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE IL RIPRISTINO NELLE GPS DI I E II FASCIA DELLA VALUTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI LIVELLO B2 CONSEGUITE NEI CENTRI LINGUISTICI DI ATENEO.

TABELLA TITOLI GPS – VALUTAZIONE MASTER 3 PUNTI ANZICHÉ 1

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE IL RIPRISTINO NELLE GPS DI I E II FASCIA DELLA VALUTAZIONE PARI A 3 PUNTI PERR TITOLO DEI MASTER E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO ANNUALI CON ESAME FINALE E 60 CFU.

TABELLA TITOLI GPS – VALUTAZIONE “ALTRE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO” (3PT/ANNO)

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LE ALTRE ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO NELLE GPS (MAX 3 PUNTI PER ANNO SCOLASTICO).

TABELLA TITOLI – RIPRISTINO TITOLI ARTISTICI COREUTICO

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE IL RIPRISTINO NELLE GPS DI I E II FASCIA DELLA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO PER TUTTI I TITOLI ARTISTICI GIA’ PRECEDENTEMENTE VALUTATI NELLE G.I. DI II E III FASCIA E ORA ESCLUSI DALLE NUOVE TABELLE.

TABELLA TITOLI GPS – VALUTAZIONE SERVIZIO INSEGNAMENTO ALTERNATIVO RELIGIONE CATTOLICA COME SPECIFICO

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE LA VALUTAZIONE PER INTERO (12 PUNTI) COME SERVIZIO SPECIFICO DEL SERVIZIO SVOLTO COME INSEGNANTE DI MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA.

TABELLA TITOLI GPS – VALUTAZIONE SERVIZIO MILITARE PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA (O EQUIPARATO) PRESTATO NON IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO CON IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE.

TABELLA TITOLI – RIPRISTINO TITOLI ARTISTICI STRUMENTO MUSICALE

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE IL RIPRISTINO NELLE GPS DI I E II FASCIA DELLA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO PER TUTTI I TITOLI ARTISTICI GIÀ PRECEDENTEMENTE VALUTATI NELLE G.I. DI II E III FASCIA E ORA ESCLUSI DALLE NUOVE TABELLE.

TABELLA TITOLI GPS – VALUTAZIONE MASTER 3 PUNTI ANZICHÉ 1

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE IL RIPRISTINO NELLE GPS DI I E II FASCIA DELLA VALUTAZIONE PARI A 3 PUNTI PERR TITOLO DEI MASTER E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO ANNUALI CON ESAME FINALE E 60 CFU.

RICORSI CONTRO LE ESCLUSIONI DA I E II FASCIA

GPS – GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE

INSERIMENTO IN II FASCIA GPS SOSTEGNO CON 3 ANNI SU GRADI DIVERSI

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA II FASCIA GPS SOSTEGNO DEI DOCENTI IN POSSESSO DI 3 ANNUALITA’ DI SERVIZIO SVOLTI SU POSTI SOSTEGNO MA SU GRADI DIVERSI.

INSERIMENTO IN I FASCIA GPS ITP CON 36 MESI SERVIZIO

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA I FASCIA GPS DEI DIPLOMATI ITP IN POSSESSO DI 3 ANNUALITA’ DI SERVIZIO NELLA CLASSE DI CONCORSO DI INTERESSE.

INSERIMENTO II FASCIA GPS ISCRITTI LAUREA SPECIALISTICA

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA II FASCIA GPS DEI DOCENTI CHE SONO ISCRITTI PER L’A.S. 2019/2020 A UN CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA CHE DARA’ ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO DI UNA CLASSE DI CONCORSO MA SONO ESCLUSI DALLA II FASCIA GPS.

INSERIMENTO ISCRITTI AL III, IV O V ANNO SFP SENZA I CFU RICHIESTI PER L’ACCESSO ALLA II FASCIA GPS

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA II FASCIA GPS PER DOCENTI CHE ISCRITTI PER L’A.S. 2019/2020 AL III, IV O V ANNO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA CHE NON SONO IN POSSESSO DEI CFU RICHIESTI DALL’ORDINANZA MINISTERIALE E, PERTANTO, ESCLUSI.

INSERIMENTO IN II FASCIA GPS ISCRITTI AI PRIMI 2 ANNI SFP

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA II FASCIA GPS PER DOCENTI CHE ISCRITTI PER L’A.S. 2019/2020 AI PRIMI 2 ANNI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA.

INSERIMENTO IN II FASCIA GPS LAUREATI SENZA 24 CFU ESCLUSI DALLE GPS

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA II FASCIA GPS DEI LAUREATI CHE NON SONO IN POSSESSO DI NESSUNO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L’INSERIMENTO NELLE GPS (PRECEDENTE INSERIMENTO IN III FASCIA G.I. OPPURE 24 CFU OPPURE ABILITAZIONE IN ALTRO GRADO O ALTRA CLASSE DI CONCORSO).

INSERIMENTO IN I FASCIA GPS PER A-41 PER GLI ABILITATI A66 SENZA LAUREA

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA I FASCIA GPS PER A-41 DEI DOCENTI ABILITATI IN A066, A076 O A086 CHE NON SONO IN POSSESSO DEDL TITOLO DI ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO A-41.

INSERIMENTO IN I FASCIA GPS DIPLOMATI CONSERVATORIO/BELLE ARTI/ACCADEMIA DI DANZA CON 36 MESI SERVIZIO

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA I FASCIA GPS DEI DIPLOMATI PRESSO I CONSERVATORI, LE ACCADEMIE DI BELLE ARTI O L’ACCADEMIA DI DANZA IN POSSESSO DI 3 ANNUALITA’ DI SERVIZIO NELLA CLASSE DI CONCORSO DI INTERESSE.

INSERIMENTO IN I FASCIA GPS ITP SENZA 36 MESI SERVIZIO

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA I FASCIA GPS DEI DIPLOMATI ITP CHE NON SONO IN POSSESSO DI 3 ANNUALITA’ DI SERVIZIO NELLA CLASSE DI CONCORSO DI INTERESSE.

INSERIMENTO IN I FASCIA GPS LAUREATI CON 36 MESI SERVIZIO

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA I FASCIA GPS DEI LAUREATI IN POSSESSO DI 3 ANNUALITA’ DI SERVIZIO NELLA CLASSE DI CONCORSO DI INTERESSE.

INSERIMENTO IN I FASCIA GPS PRIMARIA DEL PERSONALE EDUCATIVO ABILITATO

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA I FASCIA GPS DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PERSONALE EDUCATIVO ABILITATO.

