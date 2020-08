Spaccio di droga e ricettazione di auto rubate: arrestata coppia di Scauri

Minturno – A Scauri arrestata una coppia per spaccio di droga e ricettazione di auto rubate. Rispetto a quanto di apprende, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Formia, tenevano da tempo sotto controllo un 32enne ed una 22enne del luogo.

L’uomo è stato fermato a bordo della sua auto e trovato in possesso di 2200 euro in contanti e 8 assegni bancari di vario importo. A seguito, poi, delle perquisizioni domiciliari nelle case di entrambi sono stati rinvenuti 63 grammi hashish; 22 grammi di cocaina e 3 bilancini di precisione. Oltre a questo anche altri 4.700 euro e 2 autovetture risultate oggetto di furto il 4 luglio 2020 ad Itri ed il 26 maggio a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Trovati infine 36 punzoni metallici per incidere su superfici metalliche.

Attualmente i due si trovano agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida in tribunale.

