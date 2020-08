Continuano le visite guidate di “Fare Focene” alla scoperta del territorio

Fiumicino – “Fare Focene” organizza un’altra iniziativa gratuita alla scoperta delle bellezze naturali del territorio di Fiumicino. Sabato 22 agosto alle 17.00 si parte alla scoperta della Torre di Maccarese e della foce dell’Arrone.

Il comitato ha organizzato la sua terza visita guidata e gratuita per sensibilizzare turisti e cittadini alla tutela dell’ambiente. Conoscere meglio e godere dei fantastici paesaggi e dei luoghi del litorale, può spingere la cittadinanza ad averne cura.

L’appuntamento è alle ore 17:00 del 22 agosto presso il parcheggio del locale da Zio Mauro Viale di Castel San Giorgio, 351, con rientro previsto intorno alle ore 20:30 circa.

Il percorso per lo più pianeggiante è di facile percorrenza, in pianura e si aggira intorno ai 9 km totali. Le guide di “Fare Focene” consigliano per la gita un abbigliamento consono e uno zaino con dentro repellente per insetti e torcia.

“I luoghi che andremo a conoscere questa volta rappresentano un’eccellenza ambientale per quanto riguarda la foce dell’Arrone e storica per la Torre di Maccarese – spiega l’organizzazione -. Ancora una volta facciamo leva sulla conoscenza per creare consapevolezza. La visita sarà condotta nel rispetto della normativa anti Covid-19″.

Per info e prenotazioni: farefocene@email.it Cell. 3298317704

