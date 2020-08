“Anzio in Tour”, il trenino turistico sarà attivo fino al 30 agosto

Anzio – Fino al 30 agosto, dalle 19.30 a mezzanotte, con capolinea in piazza Cesare Battisti e corse ogni 45 minuti, è attivo il trenino turistico che consente, gratuitamente ed in totale sicurezza, di ammirare i luoghi simbolo della città di Anzio (leggi qui).

Il progetto “Anzio in Tour”, promosso dall’Amministrazione De Angelis, coinvolge i partecipanti in un percorso culturale e turistico al centro cittadino e lungo la Riviera Mallozzi, nelle vicinanze dei resti della Villa Imperiale, delle Piazze, di Villa Albani, di Villa Corsini Sarsina e dei Monumenti dedicati a Nerone, ad Angelita ed al Pescatore.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio