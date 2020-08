Borgo di Pratica di Mare, la nuova ordinanza del Comune: “Entro il 31 agosto il cancello va rimosso”

Pomezia – Il Comune di Pomezia, a seguito di una serie di ulteriori atti amministrativi, ha emesso una nuova ordinanza di rimozione del secondo e ulteriore cancello posto a chiusura del varco di accesso del Borgo di Pratica di Mare.

“La società Nova Lavinium – si legge nel provvedimento – ha tempo fino al 31 agosto per adempiere a quanto previsto”. Ricordiamo che poche settimane fa è stato rimosso il cancello di cantiere posto a ingresso del Borgo, come previsto dalla sentenza del Tar.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia