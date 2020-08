Cartellone ricco di eventi per la rassegna “Arena Vitruvius” a Formia

Formia – Il Comune di Formia ha pianificato un cartellone di eventi da realizzare nel mese di settembre. Un programma che ha trovato approvazione in un’apposita delibera di giunta comunale, qualche giorno fa. Una serie di eventi fortemente voluti dall’assessorato al Turismo e alle Attività produttive che verranno presentati in un teatro all’aperto allestito in piazzale Aldo Moro, l’”Arena Vitruvius”.

L’assessore Kristian Franzini, in un’intervista resa al Radio Show Italia 103 e 5 radio ufficiale della manifestazione, ha spiegato come si articolerà il cartellone di eventi. “Sarà una rassegna per tutti – ha detto l’assessore -, denominata Vitruvius sia in quanto realizzata sulla strada principale della cittadina, via Vitruvio, sia in ricordo alla storia e quindi Vitruvio Pollione che si dice sia nato a Formia”.

Per tutto il mese di settembre sono previsti diversi spettacoli. L’apertura sarà dedicata ai più giovani, i bambini al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale che ha programmato quattro giorni tra proiezioni di film e spettacoli di magia, il 3, 10 e 20, 27 settembre.

Nell’ambito della rassegna è previsto il “Festival della Commedia italiana”, l’11, il 12 e il 13 con ospite d’onore Christian De Sica il 12 settembre che inaugurerà anche la mostra per i 60 anni del film “La Ciociara” girato dal padre Vittorio D Sica.

Due cantautori leggendari italiani e una delle band più rinomate “I Beatles”, ma anche tre artisti del Cabaret di Zelig”.