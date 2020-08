Come tornare in forma dopo le vacanze

di: CRISTIANA MARCONI

Salute e Benessere – Le vacanze estive, oltre al bagaglio di esperienze, spesso ci lasciano qualche chilo in più sulla bilancia. Infatti, in vacanza, complice la spensieratezza e le maggiori occasioni di socializzazione è più facile cedere a tentazioni culinarie.

Al rientro non dobbiamo farci spaventare dal numero sulla bilancia, basterà riprendere da subito le sane abitudini per eliminare rapidamente i chili di troppo e depurare il nostro organismo. Non si tratta di mettere in atto diete drastiche che prevedono grandi restrizioni, come ad esempio l’eliminazione totale dei carboidrati oppure giornate intere di bibitoni misteriosi; queste diete “lampo”, che promettono il dimagrimento in pochissimi giorni, vanno evitate poiché il risultato ottenuto durerà poco e i chili persi verranno recuperati non appena si tornerà a mangiare normalmente.

Il mio consiglio?

Ponetevi obiettivi raggiungibili (ad esempio un dimagrimento di 3-4 kg al mese) seguendo un’alimentazione ipocalorica ma ben strutturata, che garantisca al vostro corpo tutto ciò di cui necessita, senza affamarlo. Infatti una dieta sana, anche se ipocalorica, deve prevedere il consumo di tutti i nutrienti, compresi i tanto temuti carboidrati. L’alimentazione dovrebbe essere strutturata sulla base delle caratteristiche della persona, del suo stile di vita ed eventuali patologie.

In generale, anche durante la fase di dimagrimento, possiamo affidarci al modello della dieta mediterranea. Alla base di questo schema alimentare c’è il consumo di cereali, legumi, ortaggi e frutta, importanti per il loro contenuto di carboidrati (soprattutto amido e fibra), ma anche proteine(i cereali ma soprattutto i legumi), vitamine, minerali ed altre sostanze di grande interesse per la salute.

Il consumo di adeguate quantità di ortaggi assicura un buon apporto di nutrienti (vitamine, minerali, acidi organici) e garantisce un buon senso di sazietà, con basso apporto calorico. Pur volendo perdere peso, per stare in salute, è fondamentale introdurre con l’alimentazione una certa quantità di grassi che, oltre a fornire energia in maniera concentrata (9 calorie/g, cioè più del doppio rispetto a proteine e carboidrati), apportano acidi grassi essenziali della famiglia omega-6 e omega-3 e favoriscono l’assorbimento delle vitamine liposolubili. Preferisci i grassi da condimento di origine vegetale: soprattutto olio extravergine d’oliva e oli di semi. E’ fondamentale moderare, durante la giornata, il consumo di alimenti e bevande dolci ricchi di zucchero e di calorie.

Assodato che l’unico modo per perdere peso sia generare un deficit calorico, ovvero introdurre meno calorie di quelle bruciale dal nostro corpo, aumentare il dispendio calorico con attività fisica ci permetterà di ridurre il peso con meno fatica e meno rinunce.

In definitiva una dieta bilanciata, abbinata ad uno stile di vita attivo che preveda la pratica quotidiana di attività fisica, è fondamentale per tornare in forma e mantenere il peso corporeo, nonché uno stato di salute ottimale.

Dott.ssa Cristiana Marconi – Biologa nutrizionista – Email cristiana-m@hotmail.it

