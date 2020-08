Covid 19, un caso a Minturno, è una donna di 33 anni. Il sindaco: “Nessun allarmismo, rispettiamo le regole”

Minturno – Un altro caso di positività al Covid 19 nel comprensorio del sud Pontino. Stavolta nella frazione di Scauri, Comune di Minturno. Conseguenza scaturita dai casi che si sono riscontrati in zona e appurato a seguito dei controlli svolti dall’Asl su quanti sono entrati in contatto con gli attuali casi positivi di Santi Cosma e Damiano e di Gaeta.

A essere risultata positiva una giovane donna, una 33enne in quarantena domiciliare, in merito alla quale il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, rassicura: “Nessun allarmismo. L’Asl sta monitorando la situazione della ragazza e sta ricostruendo la catena di contatti della stessa per procedere ai tamponi. Non ci sono motivi per temere niente di più serio. Seppure invito sempre e comunque i miei concittadini e gli ospiti presenti sul territorio a rispettare la normativa anti-covid, divieto di assembramento, uso delle mascherine, distanza di sicurezza e lavaggio delle mani”.

Il caso di Scauri, riscontrato proprio grazie ai controlli dell’Asl sui contatti dei positivi nelle cittadine limitrofe, sembra essere collegato verosimilmente al “filone” di positivi riscontrato a Gaeta e relativo a residenti di ritorno dalla Grecia, diversamente da quanto sta accadendo a Santi Cosma dove i 15 attuali contagi sarebbero scaturiti da un viaggio a Venezia.