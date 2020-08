Ladispoli, continuano le donazioni di sangue all’Avis: ecco come fare

Ladispoli – Si terrà domenica 23 agosto, dalle ore 7 alle 11, la prossima giornata di donazione del sangue in via Vilnius 5, a Ladispoli.

L’Avis Ladispoli fa sapere che, per rispettare le norme anti-Covid e tutelare la salute di donatori, volontari e staff medico si è reso necessario introdurre un sistema di prenotazioni su due fasce orarie: 7.00-9.00 e 9.00-11.00. Chiunque abbia intenzione di donare il sangue deve, pertanto, scrivere ad avisladispoli@gmail.com per essere inserito nella lista.

Verrà effettuato il test sierologico per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a tutti i donatori che interverranno. Durante la raccolta verranno rilasciate dichiarazioni utili al riconoscimento dei crediti formativi ed il giustificativo per l’assenza dal lavoro.

L’Avis comunale di Ladispoli è sempre a vostra disposizione per informazioni, richieste e segnalazioni. Per informazioni: 339/2322745 – avisladispoli@gmail.com – Facebook “Avis Comunale Ladispoli”.

