Mazzola: “Non credo che Conte dica addio all’Inter. Spero resti”

Milano – “A parte l’amarezza per la finale persa la stagione di Conte non può non essere valutata positivamente. La squadra è tornata altamente competitiva su tutti i fronti, manca davvero poco per tornare a vincere. La squadra lo segue, i giocatori sono con lui, io lo terrei. Mi auguro la società trovi una mediazione per farlo restare a Milano“. L’ex capitano dell’Inter Sandro Mazzola all’indomani della sconfitta dei nerazzurri nella finale di Europa League contro il Siviglia a cui sono seguite le parole del tecnico Antonio Conte che sembra molto vicino all’addio alla panchina.

“In molti pensano che sia già un ex, io credo che non sia detta l’ultima parola –aggiunge Mazzola-. Non sono poi così convinto dal suo probabile sostituto Massimiliano Allegri. E’ bravo ma non è facile per un ex juventino fare bene all’Inter e va dato atto invece a Conte di esserci riuscito, anche per questo io continuerei con lui”.

(fonte@adnkronos.it)