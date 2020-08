Ostia, emergenza covid-19: salta la Sagra della Tellina

Ostia – Senso di responsabilità e rispetto per gli amanti di quella che è una tradizione in vita da oltre mezzo secolo. Sono queste le motivazioni addotte dagli organizzatori nell’annullare l’edizione 2020 della Sagra della Tellina.

A causa dell’emergenza Covid, infatti, la Sagra della Tellina di Ostia, tradizionalmente in programma per l’ultima settimana di agosto, quest’anno non si svolgerà. Lo rende noto il Comitato Organizzatore della manifestazione.

«Dopo una lunga e attenta valutazione dei rischi il Comitato organizzatore della Sagra della Tellina ha ritenuto opportuno per quest’anno non svolgere la tradizionale manifestazione estiva al Borghetto dei pescatori di Ostia – comunica il Comitato dalla pagina Facebook del Borghetto dei Pescatori Lido di Ostia – .L’emergenza Covid 19, con la ripresa dei contagi e l’imminente riapertura delle scuole, ci ha spinti a fare una valutazione che va oltre i nostri interessi ed il nostro piacere di ripetere un appuntamento da sempre caratterizzato da numeri record. Preferiamo saltare un giro e festeggiare tutti insieme il prossimo anno quando ci auguriamo la pandemia sarà solo un brutto ricordo. È stata una decisione difficile ma pensiamo sia quella giusta per la salute e il rispetto di tutti».