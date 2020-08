Ostia, fuga dalla spiaggia: una lunga coda per fare il tampone covid-19

Ostia – In coda sotto il sole cocente ma non verso il mare bensì verso la postazione dei tamponi di ricerca del covid-19.

Dopo la chiusura di due stabilimenti e di un supermercato per alcuni casi di soggetti positivi e di sintomatici al covid-19, centinaia di persone si sono messe in fila da questa mattina per effettuare il tampone presso il drive in della Asl Roma 3.

I veicoli incolonnati hanno formato una coda lunga diverse centinaia di metri lungo via di Casal Bernocchi dove ha sede la palazzina direzionale della Asl Roma 3. Pazienti e preoccupati, i bagnanti hanno rimpianto le giornate passate in spiaggia, occasioni di possibili veicoli di contagio.

Allineati con le loro auto in fila anche clienti del Kursaal e de La Spiaggia, i due stabilimenti chiusi per rischio contagio.

Va ricordato che per fronteggiare l’escalation nelle richieste di tampone, autorizzabili esclusivamente dal medico curante e dalle autorità sanitarie, la Regione Lazio ha disposto l’apertura del drive-in anche nei pomeriggi e nei festivi del mese di agosto.

fotoservizio di Emanuele Valeri