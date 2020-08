Ostia, immersione fatale: muore il medico Luciano Bencivenga

Ostia – Immersione fatale per un medico tra i più apprezzati del litorale romano. Luciano Bencivenga, 68 anni, specialista otorinolaringoiatra, è deceduto stamattina nel corso di un’immersione alle secche di Tor Paterno, al largo di Torvaianica.

Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata e non si conoscono i dettagli. Innamorato del mare, appassionato di pesca d’altura e di immersioni, Bencivenga è stato colpito al largo, in zona oasi marina di Tor Paterno, da un imprevisto cardiovascolare e per lui c’è stato nulla da fare.

Medico-chirurgo dal 1979, era attivo come specialista otorinolaringoiatra dal 1982 presso gli studi di via Acton a Ostia e di via Cantoni a Ladispoli, ricevendo vasto apprezzamento tra i suoi pazienti. Tra le novità apportate alla sua professione, oltre alla competenza puntuale, la produzione di una video-cartella per ogni singolo paziente con annotate e registrate le immagini relative alla diagnosi.

Estremamente importante anche la sua opera di divulgazione attraverso lo specifico canale YouTube con decine di video pubblicati, alcuni anche più di 150mila visualizzazioni.

Toccante il messaggio che caratterizzava il suo profilo facebook, scritto evidentemente in ricordo della moglie scomparsa circa due anni fa: “Lidia, 47 anni sulla terra, altri 1000 nel cuore e nell’anima, dammi la forza per continuare”.