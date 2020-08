Pomezia – Deliberati in Giunta una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica per adeguare le strutture alle nuove normative anti-Covid, in modo da garantire il distanziamento sociale e limitare la possibilità che si formino assembramenti nell’orario di entrata e uscita degli studenti.

Intervento di adeguamento scuola dell’infanzia “Collefiorito” – Cd Matteotti

• rifacimento dell’impermeabilizzazione con nuovi discendenti e griglie di raccolta delle acque piovane

Intervento di adeguamento scuola dell’infanzia e scuola primaria “Castagnetta” – IC De Andrè

• rifacimento della copertura all’area esterna

Foto 2 di 2



“Tecnici comunali e uffici del settore Scuola, di concerto con il personale scolastico – spiega l’Assessore Federica Castagnacci – hanno analizzato la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nei vari plessi scolastici stilando un programma di interventi, da realizzare nel mese di agosto, di adeguamento alle nuove normative anti-Covid”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia