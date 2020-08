Rientro a scuola, il Campidoglio al lavoro per potenziare il trasporto pubblico

Roma – “Roma Capitale sta redigendo un piano organico sul trasporto pubblico ed è a lavoro per potenziare le corse scolastiche in vista di settembre attraverso un programma condiviso con la Regione Lazio”. Lo precisa in una nota stampa il Campidoglio.

“Roma Servizi per la Mobilità, – prosegue – azienda che si occupa della programmazione del trasporto pubblico locale, sta completando lo studio sulle esigenze di mobilità di scuole e Università, anche attraverso la collaborazione con la Città metropolitana, per pianificare i servizi di Atac e Roma TPL.

Come ampiamente ribadito, le linee del trasporto pubblico seguiranno l’orario invernale che sarà calibrato sulle necessità degli Istituti e sulle linee guida regionali per il contrasto alla diffusione del Covid-19, in base ai criteri stabiliti a livello nazionale”.

“Inoltre – conclude il Campidoglio – sono previsti nuovi incontri con la Regione Lazio per condividere le previsioni di domanda dei servizi extraurbani e ferroviari regionali in modo da avere una programmazione puntuale e completa”.

