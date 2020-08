Tragedia in mare a Nettuno: 81enne muore in acqua

Nettuno – Tragedia in mare a Nettuno. Un uomo di 81 anni è stato colto da un malore ed è morto in acqua. Il fatto è avvenuto alle ore 13:00 di oggi 22 agosto nei pressi dello stabilimento balneare “Belvedere”.

L’uomo è stato notato mentre si accasciava in acqua da due agenti di Polizia fuori servizio, che sono intervenuti immediatamente per chiamare aiuto. I tentativi di soccorso da parte del personale del 118 non sono bastati a salvare l’81enne che nonostante l’uso del defibrillatore è deceduto sul posto per un infarto.

Sul luogo anche due volanti della Polizia del commissariato di Anzio e Nettuno, che hanno aiutato a gestire la folla di persone radunata sul posto.

