Venditti: “Fondi città scollegata in tema di trasporti, periferie dimenticate”

Fondi – Il candidato consigliere della coalizione di centrosinistra nella lista “Camminare Insieme” Salvatore Venditti esprime la propria posizione in merito a quello che è considerato un annoso problema locale: i trasporti.

“Parlare di trasporti oggi non significa solo parlare di servizi, ma anche di politiche ambientali, sociali, turistiche e di sviluppo economico per un’intera collettività – spiega Venditti – ed è per questo motivo che si fatica a comprendere perché la politica non si sia impegnata in questi anni per fare qualcosa di concreto sulla mobilità.

Attualmente – prosegue l’esponente di “Camminare Insieme” – eccezion fatta per il Salto di Fondi e lo scalo ferroviario, non esistono trasporti che mettano in collegamento le periferie con il centro della Città.

Noi parliamo di contrasto all’esclusione sociale, di meno traffico e, quindi, di minor inquinamento, ma anche di turismo. La nostra idea – conclude Venditti – oltre al collegamento di tutte le frazioni con il centro di Fondi, con l’Ospedale e con il Cimitero, prevede l’introduzione di navette serali estive che permettano l’arrivo nel centro Città dei turisti che sono in vacanza nelle strutture ricettive della costa”.

