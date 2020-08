Ventotene punta a restare “Covid free” e vieta le gite di un solo giorno sull’isola

Ventotene – È complicatissima questa estate, dove chi amministra si trova di fronte la sfida più ardua degli ultimi anni: tutelare la salute pubblica o cercare di far ripartire l’economia locale. Una situazione ancor più esasperata se si calcola la vita che conducono normalmente gli isolani, che vivono prettamente di turismo estivo.

Sul tema ha preso una decisione difficile il sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, che con un’ordinanza ha deciso di puntare a rimanere isola covid free, vietando, per questa ragione, le gite di un solo giorno sull’isola fino al prossimo 21 settembre.

Per i trasgressori sono previste “sanzioni pecuniarie a partire da 25,00 euro e fino a 500,00 euro” e “verrà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di cui all’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e ogni ulteriore provvedimento e sanzione previsto dalla normativa vigente”. Chi dovrà recarsi a Ventotene per altri motivi firmerà l’autodichiarazione indicando di “voler accedere all’Isola, per una sola giornata, per ragioni diverse da quelle turistiche”.

Una decisione difficile, certo, ma ponderata. In questo periodo, infatti, i turisti mordi e fuggi aumentano in maniera esponenziale sull’isola e questo comporta “enormi difficoltà nell’attuare e gestire il distanziamento sociale così previsto e stabilito dalla normativa nazionale, regionale e dalla altre autorità competenti in materia sanitaria“. È stato considerato inoltre il fatto che “per cause naturali quali la erosione marina e/o l’avanzata del mare, si sono fortemente ridotti gli spazi utili per la balneazione, che causano anche problemi di affollamento sulle spiagge, che nell’anno del distanziamento sociale sono decisamente da evitare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ventotene