Barca in balia delle onde si arena sugli scogli al largo di Focene: in cinque salvati dai bagnini

Fiumicino – Momenti di paura nella mattinata di domenica 23 agosto a Focene, sul litorale romano, dove il tempestivo intervento dei bagnini dell’Altamarea Beach e del Buena Onda ha permesso di trarre in salvo tre donne e due uomini che erano a bordo di una piccola imbarcazione. Il natante, infatti, a causa del mare mosso e del motore sotto sforzo che ha esaurito tutto il carburante, era in balia del mare agitato che li ha trascinati addosso alla scogliera soffolta.

Qui sono stati raggiunti dai due bagnini, che avendo assistito alla scena sono prontamente entrati in acqua a bordo dei loro pattini mettendo al sicuro le cinque persone che erano a bordo della piccola imbarcazione. Tempestivo anche l’intervento di una motovedetta della Capitaneria di Porto di Roma che ha preso in custodia piccolo natante trainandolo in porto.

