Bosco di Palo a Ladispoli, al via il progetto “Riprendiamoci il nostro tempo”

Ladispoli – Partirà in questi giorni il progetto “Riprendiamoci il nostro tempo”, progetto per la realizzazione di Campi Estivi Naturalistici presso l’Oasi Naturale del Bosco di Palo.

“Grazie al contributo concesso dalla Regione Lazio – si legge in una nota dell’Associazione Natura per tutti Onlus – attraverso il Bando “Outdoor Education” , la partecipazione sarà gratuita per i bambini del territorio, di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. Nella suggestiva cornice dell’Oasi Naturale del Bosco di Palo, all’aria aperta, si svolgeranno attività di esplorazione, gioco e conoscenza della natura”.

“Si svolgeranno turni dal 31 agosto al 04 settembre e dal 07 settembre all’11 settembre – conclude l’Associazione -; si potrà scegliere di svolgere orario dalle 8:00 alle 13:30 oppure dalle 14:00 alle 19:30. Chi fosse interessato può contattarci via telefono al 3313921324 o inviare una e-mail a info@naturapertutti.it per i dettagli”.

