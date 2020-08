Champions League, Bayern Monaco sul tetto d’Europa: Psg sconfitto 1-0

Lisbona – Bayern Monaco sul tetto d’Europa. I tedeschi trionfano in Champions, superando il Paris Saint Germain per 1-0 nella finale di Lisbona. A decidere la sfida davanti agli spalti vuoti dello stadio Da Luz è Coman, un francese: l’attaccante, cresciuto nel vivaio parigino, punisce la sua ex squadra con un colpo di testa chirurgico dopo un’ora di gioco. Il Bayern, campione d’Europa per la sesta volta, completa la cavalcata straordinaria e solleva la coppa dalle grandi orecchie dopo aver vinto tutti i match della competizione. Un record nella storia del torneo. Il cielo si tinge di rosso sopra Lisbona col Bayern che, conquistando il trofeo continentale, realizza anche il triplete.

Il match

Il verdetto matura al termine di una gara che i campioni di Germania iniziano con un copione chiaro: il Bayern pianta le tende nella metà campo avversaria, cercando di far girare il pallone e creare spazi. Il Psg comincia compatto, senza concedere varchi, e aspetta l’occasione per innescare Neymar e Mbappé nelle maglie della difesa bavarese.

Il match si infiamma al 18′, quando Neymar si accende e prova a sorprendere Neuer con un diagonale mancino. Il portiere del Bayern rimedia con abilità e fortuna, respingendo anche la seconda conclusione del brasiliano, che cerca ancora fortuna da posizione defilata.

Il pericolo scuote i campioni di Germania che rispondono immediatamente. Lewandowski addomestica il pallone di sinistro, si gira e spara di destro: palla sul palo e Navas si salva. Si va avanti a fiammate da una parte e dall’altra. Il Psg si fa ancora vivo con Di Maria, che ha sul destro la chance per fare centro dopo una pregevole azione corale: mira sbagliata, sfera alle stelle.

La mezz’ora è griffata dal colpo di testa di Lewandowski: troppo centrale, Navas se la cava. Prima del riposo, il Bayern rischia di combinare un disastro con un disimpegno sgangherato. Mbappé si ritrova il pallone tra i piedi nel cuore dell’area rivale, il destro rasoterra è solo una telefonata a Neuer e lo 0-0 resiste fino all’intervallo.

La temperatura sale in avvio di ripresa, Gnabry usa le maniere forti per fermare Neymar e gli animi si scaldano. Orsato tira fuori un paio di cartellini gialli per riportare l’ordine in campo e si riparte. Il Bayern riprende a macinare gioco, facendo girare il pallone. E il gol arriva. La ragnatela bavarese offre a Kimmich lo spazio per un cross da destra, Coman -ex di turno- è libero di incornare all’altezza del secondo palo: colpo di testa incrociato, 1-0 per il Bayern al 59′.

Il Psg accusa il colpo e rischia di crollare. Coman al 62′ ha a disposizione il colpo del k.o. ma sulla linea salva Thiago Silva, che tiene aperta la finale. I francesi reagiscono al 70′ con l’invenzione di Di Maria che libera Marquinhos davanti alla porta: destro a colpo sicuro, ma Neuer dice ancora una volta ‘no’. I francesi provano ad alzare il ritmo, ma non trovano mai la scintilla dei fuoriclasse fino al 91′. Mbappé inventa, Neymar rifinisce ma il neoentrato Choupo Moting non trova il tap-in vincente da 4 metri. (fonte Adnkronos)

Foto Twitter Official Page @ChampionsLeague