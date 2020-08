Nettuno, ecco come richiedere le tessere elettorali

Nettuno – Al fine di evitare assembramenti per l’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 ed in ottemperanza a quanto disposto dalle normative vigenti si comunica che è stato attivato il servizio esclusivamente online per la richiesta delle tessere elettorali.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODELLO PER LA RICHIESTA

Per inoltrare la richiesta basterà scaricare il modello in allegato, l’eventuale delega in caso di necessità, e inviarlo compilato e firmato assieme ad una copia di un documento d’identità del richiedente all’indirizzo mail: referendum2020@comune.nettuno.roma.it. Al ricevimento della richiesta sarà inviata una mail di risposta con appuntamento per il ritiro della nuova tessera elettorale.

