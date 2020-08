Ostia, guerriglia notturna e teppisti scatenati a piazza Anco Marzio

Ostia – Piazza Anco Marzio preda degli assalti di una banda di adolescenti che, appena dopo la chiusura delle attività commerciali, si impadroniscono dell’area lanciando sedie e tavoli oltre che importunare i passanti.

E’ successo mercoledì scorso e si è ripetuto anche nella notte passata. Secondo le testimonianze dei residenti, intorno alle due e mezza, quando i ristoranti hanno ormai abbassato le serrande, un branco di una ventina di adolescenti, comprese quattro ragazze, occupa piazza Anco Marzio lanciando tavolini, sedie e bottiglie, urlando a distesa e minacciando i residenti che si affacciavano per protestare degli schiamazzi.

Anche l’arrivo di carabinieri e polizia locale non li avrebbe fatti desistere dai loro comportamenti. Una volta dispersi per l’intervento delle forze dell’ordine, infatti, i teppisti tornano e continuano nelle loro scorrerie. A terra un tappeto di sedie e tavolini rovesciati e di bottiglie rotte.

“E’ un fenomeno non solo fastidioso perché ci impedisce di riposare ma è anche un’escalation pericolosa: non si sa dove possono arrivare se non si interviene con fermezza e severamente” raccomandano i residenti.